Disponibile primo update per Windows 11 22H2, ma ci sono problemi con installazione

A inizio ottobre, dopo l’avvio della distribuzione di Windows 11 22H2, è arrivato il primo update facoltativo per la stessa versione del sistema operativo di Redmond. Purtroppo, però, non mancano già le numerose segnalazioni di problemi con l’installazione o successivi a questa.

Secondo quanto riportato da WinCentral, l’aggiornamento opzionale cumulativo KB5017389 per Windows 11 22H2 mostra vari errori in occasione della sua installazione o dopo di essa: alcuni utenti parlano di processi completati al 98% prima che il sistema mostri l’errore 0x800f0922, mentre altri confermano che questa patch può bloccare il sistema operativo dopo la prima accensione successiva all’installazione, persino su laptop della gamma Microsoft Surface.

Ora come ora questi report non risultano ufficialmente riconosciuti dalla società statunitense, ma possiamo aspettarci un fix in arrivo nel corso dei prossimi giorni o, nel peggiore dei casi, nelle prossime settimane. Venendo invece alle novità chiave dell’update KB5017389, che consigliamo di non installare in virtù di questi gravi bug, notiamo l’aggiunta di widget dinamici alla taskbar, fix per alcuni problemi del Microsoft Store, la riduzione del consumo di energia quando la Sleep Mode è attiva, e altri numerosi fix per una miriade di problemi tecnici legati alla suite Office 365 e al sistema operativo in toto.

