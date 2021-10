Disponibile Vodafone Special Giga, offerta di portabilità da 7,99 Euro al mese

Oltre alla promozione Infinito Special Edition da 10 Euro al mese, Vodafone nel mese di ottobre 2021 propone anche l’offerta Vodafone Special Giga da 7,99 Euro al mese a clienti che effettueranno la portabilità da alcuni operatori virtuali. Ecco tutti i dettagli da sapere in merito a questa promo.

Come ripreso da MondoMobileWeb, la promozione Vodafone Special Giga include minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, 1000 SMS verso tutti e 70 Giga di traffico Internet in 3G e 4G all’inizialmente citato prezzo di 7,99 Euro al mese.

Notiamo inoltre la disponibilità della promozione Prova Vodafone, la quale permette ai nuovi clienti di pagare un costo complessivo di 5 Euro per attivare la SIM, pagare la scheda e il primo mese della tariffa, mentre dal secondo mese inizierà a pagare la suddetta quota mensile per utilizzare Vodafone Special Giga.

L’attivazione è effettuabile a tempo indeterminato da qualsiasi nuovo cliente dell’operatore telefonico britannico che proviene da operatori virtuali come Iliad, Fastweb e LycaMobile, ma dalla lista sono esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile, BT Etnia Mobile e Bladna Mobile.

Si segnala la presenza di un meccanismo extrasoglia che prevede il blocco della connessione mobile in caso di utilizzo completo dei 70 Giga inclusi nel pacchetto, mentre in caso di utilizzo completo degli SMS si prevede il pagamento di 0,29 Euro per singolo messaggio inviato.

Nel corso di ottobre abbiamo segnalato anche nuove rimodulazioni per Vodafone Casa.