Disponibili 3 nuove offerte telefoniche TIM presso negozi: si parte da 7,99 Euro al mese

A metà mese abbiamo avuto occasione di trattare le offerte TIM disponibili per la portabilità, ma è già ora di aggiornare la lista inserendo anche alcune offerte operator attack disponibili nei negozi TIM con prezzi a partire da 7,99 Euro al mese: scopriamole insieme.

Come riportato da MondoMobileWeb, l’operatore telefonico italiano durante luglio 2022 proporrà presso i negozi TIM aderenti tre offerte Operator Attack piuttosto interessanti. Il piano meno costoso è TIM Supreme New, caratterizzato da minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi o mobili che siano, SMS illimitati e 70 Giga di Internet in 4G. Il tutto costa 7,99 Euro al mese e l’attivazione è gratuita, ma limitata a clienti di Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori virtuali minori.

In alternativa, i clienti Iliad, PosteMobile e di altri MVNO (esclusi quindi nomi come CoopVoce, ho., Very Mobile e Kena) potranno accedere a TIM Special LE da 9,99 Euro al mese con attivazione a 5 Euro. In questo caso si parla di 100 Giga di Internet in 4G assieme a SMS e chiamate senza limiti, sempre soltanto verso i numeri fissi e mobili in Italia.

L’ultima offerta che evidenziamo è TIM Super LE, accessibile a clienti CoopVoce, Fastweb e Tiscali che vogliono completare la portabilità. Il pacchetto dati è lo stesso visto sopra: chiamate e messaggi illimitati e 100 Giga in 4G, sempre a 9,99 Euro al mese con attivazione a 5 Euro.

Nel mentre, nelle scorse giornate la rete 5G TIM ha raggiunto altre 21 località della penisola.