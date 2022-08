Disponibili computer portatili Lenovo al prezzo più basso di sempre su Amazon

Oltre alle offerte attive sulla gamma iPhone 13, Amazon in questa seconda settimana di agosto 2022 propone anche alcuni computer portatili Lenovo in sconto a prezzi interessanti. Non si tratta di modelli da gaming, bensì di laptop pensati principalmente per lavoro in ufficio e il ritorno a scuola.

Sconti Amazon su computer portatili Lenovo

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" HD (Processore AMD 3020e, 1TB HDD, RAM 4 GB, AMD Radeon Graphics, Windows 10) - Business Black: 249 Euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD IPS (Processore Intel Core i3-10110U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 11) - Platinum Grey: 399 Euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Display 15.6" FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10, Abyss Blue: 449 Euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook, Display 15.6" FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, Scheda Grafica GeForce MX130 2GB GDDR5, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10, Abyss Blue: 549 Euro

Ciò che notiamo è che si tratta del prezzo più basso di sempre per tutti i computer proposti, ergo delle offerte migliori proposte da Amazon al momento per i notebook di marca Lenovo. Il gigante statunitense si occupa di vendita e spedizione e consente il pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis al check-out.

