Disponibili nuovi driver AMD: ottimizzazioni per Far Cry 6, BF2042 e Windows 11

Assieme al drop di GPU Radeon RX 6000, nella giornata di oggi AMD ha rilasciato i nuovi driver per Radeon Software Adrenalin aggiornandolo alla versione 21.10.1. Questo update contiene diversi fix e l’ottimizzazione per videogiochi appena usciti e per il sistema operativo Windows 11 rilasciato il 5 ottobre 2021.

L’aggiornamento in questione è disponibile direttamente sul sito ufficiale del supporto AMD, dove è possibile selezionare la scheda grafica di cui si è in possesso e accedere dunque agli ultimi driver rilasciati sul mercato. Il changelog delle novità introdotte con la versione 21.10.1 del software Adrenalin è il seguente:

Supporto a Windows 11 ;

; Aumento delle performance di Far Cry 6 del 10% in 1080p Ultra con raytracing abilitato, su scheda Radeon RX 6700 XT;

Aumento delle performance di Far Cry 6 fino al 12% in 4K Medium con Radeon RX 6800 XT;

Aumento delle prestazioni di Far Cry 6 fino al 13% in 1440p Medium con raytracing abilitato su Radeon RX 6600 XT

Supporto a Battlefield 2042 Open Beta

Supporto a Naraka: Bladepoint

Ottimizzazioni per PlayerUnknown’s Battlegrounds, con aumento delle prestazioni dell’11% in 4K Ultra con DX12;

Inoltre, sono stati risolti problemi come crash durante l’attività di gioco in Horizon Zero Dawn, timeout casuali del driver durante attività di gioco o streaming video, velocità di clock elevate in idle con 2 o più monitor collegati e problemi nella corretta visualizzazione del fogliame in titoli come Wreckfest o Arma 3.

Sono invece noti i seguenti problemi, sorti in seguito all’introduzione dei nuovi driver: Open Broadcaster Software o OBS potrebbe restare attivo in background dopo la chiusura dell’app o della registrazione, il software AMD Radeon potrebbe bloccarsi o non rispondere quando si giocano titoli DirectX 11 con più schermi collegati in visualizzazione estesa, e le metriche delle prestazioni di Radeon potrebbero segnalare casualmente frequenze di clock elevate erroneamente.

Restando nell’universo AMD, in rete sono apparse le presunte specifiche di AMD Radeon RX 6600 assieme alla presunta data di lancio sul mercato.