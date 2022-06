Disponibili driver NVIDIA GeForce versione 516.59: DLSS e supporto Day-0 per F1 22

Con il lancio del nuovo videogioco dedicati alla Formula 1 - a proposito, eccovi la recensione di F1 22 - arrivano anche i nuovi driver Game Ready di NVIDIA per il supporto al debutto sul mercato e una serie di bug fix importanti. Vediamo assieme le principali novità di questo update.

La versione 516.59 dei driver NVIDIA GeForce è ufficialmente disponibile per il download tramite NVIDIA GeForce Experience e porta con sé le ottimizzazioni del caso per la migliore esperienza di gioco day-0 con F1 22, compreso il supporto a NVIDIA DLSS per massimizzare le prestazioni e al ray-tracing ad alta fedeltà. Inoltre, questo nuovo driver Game Ready offre supporto a Loopmancer e Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Dal changelog completo riprendiamo dunque alcuni fix legati a Red Dead Redemption, Minecraft Java Edition con shader Optifine installate, Second Life e Path of Exile. Infine, troviamo generali migliorie alla stabilità di Unreal Engine 5 e la rimozione dello stuttering dei giochi quando si apre l’overlay dell’app Xbox.

Ci sono però anche alcuni problemi già noti e ancora irrisolti riguardanti, ad esempio, artefatti all’interno di Jurassic World Evolution 2 nella versione scaricata da Microsoft Store, o problemi di stabilità in-game in caso di attivazione dell’HDR quando non si usa la risoluzione nativa. Le note di rilascio complete sono comunque disponibili sul sito NVIDIA.

A proposito del team verde, sappiate che la GeForce GTX 1630 sembra essere vicinissima al lancio.