Disponibili in anteprima delle foto da vicino del nuovo iMac Pro grigio siderale

ha mostrato il suo primo iMac grigio siderale in occasione del "Final Cut Pro X Creative Summit", evento riservato ai professionisti video che lavorano con il software professionale di Apple.

Si tratta di scatti molto importanti poichè Apple ha mostrato il nuovo iMac Pro solo in occasione della presentazione avvenuta alla WWDC 2017 a Giugno. Nelle foto il computer in arrivo a Dicembre è mostrato in dotazione con mouse, tastiera e trackpad anche questi realizzati in grigio siderale, in abbinamento perfetto al computer.

Nel corso di questo evento Apple ha presentato il nuovo Final Cut Pro X 10.4 con supporto per HDR, HVEC, nuovi strumenti colore, flussi di lavoro per creare contenuti HDR, in realtà virtuale e altro ancora. Il debutto dell'iMac Pro è atteso per Dicembre, offrirà processori Xeon fino a 18 core, processori grafici di ultima generazione AMD Radeon Vega Pro, fino a 128 GB di RAM con controllo parità ECC e altro ancora. In America sarà proposto a partire da 5.000 dollari.