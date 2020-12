Disponibili in Italia i tre nuovi monitor Eizo, tra cui il curvo da 37,5 pollici

Attiva ha annunciato oggi l'arrivo in Italia di tre nuovi monitor Eizo: FlexScan EV2495, EV2795 ed EV3895, dedicati al mondo lavorativo e con tre diagonali differenti. L'EV2495 ha infatti un pannello da 24,5 pollici, l'EV2795 da 27 pollici e l'EV3895 è da 37,5 pollici curvo.

I FlexScan EV2495 da 24 pollici ed EV2795 da 27 pollici sono modelli senza bordi, con aspect ratio di 16:9 e risoluzione di 1920x1200 e 2560x1440 pixel. Entrambi dispongono di un pannello IPS e di un ingresso USB-C che facilita l'utilizzo delle docking station. Inoltre, entrambi sono anche dotati della tecnologia Daisy Chain sull'uscita USB-C che consente di configurare applicazioni multischermo.

A livello tecnico, i pannelli IPS garantiscono immagini dettagliate, nitide e brillanti con rapporto di contrasto massimo di 1000:1 ed una luminosità fino a 350 cd/m2.

Il FlexScan EV3895 è la soluzione curva da 37,5 pollici con formato 24:10 e risoluzione di 3840x1600 pixel. Anche in questo caso troviamo un pannello IPS, oltre che l'USB-C con Power Delivery, porta LAN ed altre funzioni come il Picture-by-Picture.

EIZO EcoView invece garantisce un risparmio di energia e le migliori condizioni di lavoro e leggibilità.

Su tutti i monitor vengono garantiti cinque anni di garanzia e sono disponibili in Italia presso gli Apple Premium Reseller, il sito di Euronics, Graphiland, Ollo Store e Go Camera a 670 Euro per l'EV2495, 850 Euro per l'EV2795 e 1793 Euro per l'EV3895.