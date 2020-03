Disponibili i nuovi TV LCD 4K HDR di Sony XH81, XH80 ed X70

Sony annuncia oggi le informazioni di disponibilità relative ai primi TV del 2020. I TV 4K HDR XH81, XH80 e X70 sono già in arrivo sul mercato. Le serie XH81 ed XH80 si basano sul processore 4K HDR X1 e sfrutta gli algoritmi per ridurre il rumore e migliorare la precisione dei dettagli.

Grazie ad un segnale in 4K ancora più chiaro, tutto ciò che verrà visualizzato sui pannelli si avvicinerà alla risoluzione 4K e si arricchirà di contrasti e colori realistici.

Il TRILUMINOS Display, anch'esso potenziato dal processore X1, amplia lo spetto cromatico e riproduce più colori rispetto ai televisori tradizionali, analizzando ed elaborando i dati in ogni immagine allo scopo di rendere i toni più precisi, naturali e realistici.

Sui modelli delle linee XH81 ed XH80, invece, sarà possibile godere del supporto al formato HDR Dolby Vision, mentre a livello audio sui modelli con diagonali da 55'' in su sarà presente un X-Balanced Speaker di nuova concezione in grado di garantire una qualità sonora elevata in un design ultrasottile. A questo si aggiunge la compatibilità Dolby Atmos.

Sempre le linee XH81 ed XH80 sono basate su Android TV con Google Assistant, Google Play Store e Chromecast integrati. E' possibile anche utilizzare i dispositivi basati su Amazon Alexa per riprodurre i contenuti e controllare i video.

Di seguito le specifiche tecniche ufficiali:

TV 4K XH81 (modelli da 65”, 55”, 49” e 43”)

Processore 4K HDR X1™, per una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”

X-Balanced Speaker, un nuovo diffusore che coniuga nitidezza audio e design sottile (modelli da 55” e oltre)

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

Il TRILUMINOS™ Display trasmette ogni minima sfumatura di colore, luce e gradazione dalla telecamera al salotto di casa

Supporto metallico a lamelle e cornice con finitura spazzolata

Telecomando premium in alluminio

Funziona con gli smart speaker, tra cui Google Home e i dispositivi compatibili con Amazon Alexa

Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

La modalità personalizzata (Custom) e le altre modalità di visualizzazione calibrate di Sony si adattano alle esigenze degli utenti, conservando al tempo stesso le intenzioni del regista.

TV 4K XH80 (modelli da 85”, 75”, 65”, 55”, 49” e 43”)

Processore 4K HDR X1™, per una migliore riproduzione di profondità e texture e una resa più naturale dei colori grazie alla tecnologia di rimasterizzazione HDR “object-based”

X-Balanced Speaker, un nuovo diffusore che coniuga nitidezza audio e design sottile (modelli da 55” e oltre)

Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™

Il TRILUMINOS™ Display trasmette ogni minima sfumatura di colore, luce e gradazione dalla telecamera al salotto di casa

Supporto a lamelle e cornice con finitura spazzolata

Funziona con gli smart speaker, tra cui Google Home e i dispositivi compatibili con Amazon Alexa

Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™

Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android TV

La modalità personalizzata (Custom) e le altre modalità di visualizzazione calibrate di Sony si adattano alle esigenze degli utenti, conservando al tempo stesso le intenzioni del regista.

TV 4K X70 (modelli da 65”, 55”, 49” e 43”)

Tecnologia 4K X-Reality™ PRO per ottimizzare e rendere più nitide le immagini, avvicinandole alla qualità effettiva del 4K, rivelando costantemente dettagli e sfumature più particolareggiate

Il TRILUMINOS™ Display trasmette ogni minima sfumatura di colore, luce e gradazione dalla telecamera al salotto di casa

ClearAudio+ per regolare le prestazioni audio del TV per un’esperienza intensa e coinvolgente che sembra circondare lo spettatore. Le musiche e i dialoghi vengono percepiti con maggiore chiarezza e nitidezza, con qualsiasi contenuto

Browser Internet integrato, per godersi film e programmi TV tramite le più famose app di streaming, come Netflix e YouTube, in un solo gesto

La modalità personalizzata (Custom) e le altre modalità di visualizzazione calibrate di Sony si adattano alle esigenze degli utenti, conservando al tempo stesso le intenzioni del regista.

I TV XH81 ed XH80 sono già disponibili, mentre l'X70 sarà acquistabile solo online. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito web ufficiale di Sony.