Disponibili le promo Vodafone Infinito: minuti e Giga illimitati a partire da 0 Euro!

Dopo avere visto le offerte winback di agosto 2021 per WindTre, ora passiamo alle ultime promozioni estive pensate dall’operatore telefonico rivale Vodafone: nel corso di questo mese risultano disponibili i pacchetti Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati per alcuni già clienti selezionati. Si parte addirittura da 0 Euro!

Come ripreso anche da MondoMobileWeb, queste offerte chiamate anche Infinito One Shot si dividono in varie tipologie, differenti per durata e prezzi. Sebbene tutte offrano minuti di chiamate illimitati verso numeri nazionali, SMS senza limiti verso numeri nazionali e Giga illimitati anche in 5G, infatti, cambiano i costi di attivazione a seconda della proposta al cliente da parte di Vodafone.

Scendendo dunque nel dettaglio, Infinito 2 Giorni viene proposta con costi che vanno da 1 Euro a 3 Euro; Infinito 7 Giorni viene proposta ai clienti a cifre da 1 Euro a 5 Euro; infine, Infinito 2 Mesi viene proposta a 6,99 Euro oppure 9,99 Euro, o anche 11,99 Euro. Non manca però il pacchetto Infinito 2 Mesi Gratis proposto a 0 Euro. Ognuno di questi pacchetti si disattiverà automaticamente alla conclusione del periodo di tempo dichiarato.

Ma a chi sono rivolte queste promozioni Infinito One Shot e come si attivano? Si tratta di proposte fatte a scaglioni a già clienti Vodafone senza offerte con pacchetti dati illimitati, accessibili tramite app My Vodafone nella sezione “Offerte Per Te” oppure nei Vodafone Store; in alcuni casi, la proposta viene fatta anche tramite SMS, come avviene nel caso delle offerte winback.

