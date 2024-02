Ecco i dispositivi che saranno aggiornati ad One UI 6.1 e che riceveranno Galaxy AI

Samsung ha annunciato l’arrivo di One UI 6.1, l’importante aggiornamento per il sistema operativo che ha debuttato sulla gamma Galaxy S24 dello scorso mese, per i dispositivi rilasciati negli scorsi anni sul mercato.

Il produttore ha confermato che One UI 6.1 sarà disponibile a fine marzo su alcuni dispositivi della gamma Galaxy lanciati sul mercato nel 2023, i quali riceveranno non solo le nuove funzionalità previste dalla nuova versione dell’interfaccia grafica, ma anche la suite Galaxy AI.

La lista dei dispositivi che saranno aggiornati è la seguente:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

L’aspetto interessante è rappresentato dal fatto che questi dispositivi avranno accesso completo alla suite Galaxy AI, tra cui “Circle to Search”, la traduzione dal vivo delle telefonate e l’interprete. Arriva anche Chat Assist che sarà disponibile con tutte le sue funzioni di traduzione, oltre che Note Assist in Samsung Notes. Nell’applicazione Galleria sarà invece utilizzata l’intelligenza artificiale per assistere gli utenti con le modifiche delle fotografie. Nel browser, il “Browsing Assist” sarà in grado di riassumere gli articoli e le notizie, invece.

Nessuna informazione sulla data in cui prenderà il via il rollout, e le tempistiche potrebbero variare a seconda del mercato. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori informazioni.

Proprio nella giornata di ieri, Samsung ha annunciato l’arrivo di Galaxy AI anche sugli indossabili.