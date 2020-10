Questi dispositivi generano energia pulita e rinnovabile dalle onde del mare

Generare energia dalla onde dell'oceano? Si tratta di un'idea spesso passata in secondo piano all'interno della comunità energetica, ma un team sta cercando di rendere questa possibile fonte di energia pulita in una realtà commerciale.

Una società in particolare, l'Ocean Wave Technology, ha testato con successo un grande generatore alimentato a onde dall'inizio del 2019. Progetti del genere sono stati portati avanti in passato ma, così come afferma anche Greentech, molti sono falliti. Tuttavia, con un rinnovato interesse - e sopratutto finanziamenti - nel settore, sempre più aziende stanno iniziando a testare i propri dispositivi.

"Siamo nella valle della morte, e stiamo uscendo da lì al momento", ha dichiarato a Greentech l'architetto navale Christopher Ridgewell, CEO di AW-Energy, una società finlandese che lavora su un dispositivo che ottiene energia delle onde chiamato WaveRoller. AW-Energy spera di lanciare il suo progetto nell'oceano il prossimo anno. Altre società hanno intenzione di fare ciò: come CorPower Ocean.

Si tratta di un segnale incoraggiante per il futuro dell'energia pulita. Tuttavia l'industria dovrà ancora affrontare numerose sfide... sopratutto verso altre energie rinnovabili come il solare e l'eolico, che continuano a diminuire di prezzo. "Resta incredibilmente difficile sfruttare l'energia delle onde o convertirla in elettricità in grandi volumi", ha dichiarato a Greentech Media il CEO di CorPower Patrik Möller.

Insomma, staremo a vedere i risultati di questa possibile nuova tecnologia.