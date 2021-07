Quanti dispositivi posso collegare su DAZN? Informazioni anche sulle visioni contemporanee

Manca sempre meno al via della nuova stagione sportiva che, come ampiamente noto, vedrà DAZN tra i protagonisti assoluti in quanto ha portato a casa i diritti per la trasmissione di tutte le 380 partite della nostra Serie A.

Mentre si continua a discutere dell'arrivo di DAZN su digitale terrestre, quest'oggi rispondiamo ad una domanda che sicuramente in molti si saranno fatti: quanti dispositivi posso collegare al mio profilo DAZN?

Le risposte arrivano direttamente dalla documentazione ufficiale della piattaforma, che sottolinea come "con un solo account puoi accedere a massimo 6 dispositivi contemporaneamente". Questo però si riferisce ai dispositivi associati all'account, che possono essere eliminati direttamente dal menù impostazioni, e quindi dal tab "dispositivi" dov'è presente l'opzione per effettuare il logout da uno o tutti in un colpo solo.

Per quanto riguarda le visioni in contemporanea, invece, nelle condizioni di utilizzo DAZN sottolinea che "l'abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZN su un massimo di due (2) dispositivi contemporaneamente".

Occorre quindi fare una distinzione: i dispositivi associati sono relativi all'account, le visioni contemporanee invece identificano il numero di device che possono guardare nello stesso momento i contenuti proposti da DAZN, sia in diretta che in formato on demand. Per tutte le informazioni sul nuovo listino prezzi DAZN, vi rimandiamo al nostro approfondimento.