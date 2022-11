Su quali dispositivi posso vedere Netflix con pubblicità? Occhio alle limitazioni

Nella giornata di ieri ha debuttato in Italia il nuovo piano base di Netflix, che a 5,49 Euro al mese propone un’ampia gamma di contenuti a patto di fruire di 4 minuti di pubblicità all’ora. Tuttavia, questa nuova opzione non è supportata su tutti i dispositivi e dongle.

Se per la maggior parte dei dispositivi non ci sono problemi di alcun tipo, non si può dire lo stesso per Apple TV e le prime versioni di Google Chromecast.

In un documento di supporto pubblicato sul sito di Netflix, la compagnia americana evidenzia che il piano base con pubblicità non è supportato da Apple TV, e gli utenti che hanno il set-top-box della Mela sono costretti a passare alle opzioni base, standard o premium.

Discorso diverso per Chromecast, per cui Netflix evidenzia che “il piano base con pubblicità è supportato solo su Chromecast con Google TV”, e per trasmettere Netflix ad un Chromecast o Chromecast Ultra è necessario scegliere uno degli altri abbonamenti.

Qualche limitazione è presente anche per gli smartphone o tablet Android: in questo caso è richiesta almeno la versione 7 o successiva del sistema operativo, ma si tratta di un paletto che interesserà davvero pochi utenti visto che la release in questione è poco diffusa.

Per iPhone, iPad ed iPod Touch è invece richiesto iOS 15 o versioni successive.

Interessante anche la nota relativa all’app Windows: “il piano Base con pubblicità non è supportato sull’app Netflix per Windows” si legge nella pagina.