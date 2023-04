Quanti dispositivi possono essere collegati a Netflix? Non sono gli schermi

Dopo aver dato un'occhiata agli abbonamenti disponibili per Netflix potreste aver deciso di (re)iscrivervi alla piattaforma fondata da Reed Hastings e Marc Randolph. Un nodo contro cui molti finiscono prima o poi a sbattere è quello del numero di dispositivi collegati a Netflix: c'è un massimo? E se sì, quale è?

Le linee guida di Netflix al riguardo sono molto chiare: non c'è alcun limite ai dispositivi associabili ad un singolo account Netflix. Se avete un account personale e volete accedere a Netflix dalla Smart TV di casa, da tutte le console che possedete, dal vostro desktop in cameretta, dal laptop, dallo smartphone, dal tablet e, perché no, anche dal PC del lavoro, potete farlo senza problemi: tutti i vostri dispositivi potranno essere connessi al medesimo account.

La pagina dei device di Netflix vi permette di verificare quali dispositivi sono compatibili con Netflix e quali no, come connettere ogni device al servizio di streaming ed, eventualmente, vi dà la possibilità di rimuovere i prodotti "indesiderati" (come il televisore della vostra ex, oppure lo smartphone che non usate più) dal vostro account. Si tratta di un supporto utilissimo per chi deve gestire molti dispositivi collegati allo stesso profilo.

Avere una pletora di device connessi al medesimo account, però, non significa che potrete vedere Netflix da ciascuno di essi allo stesso tempo. I dispositivi utilizzati contemporaneamente vengono infatti definiti da Netflix come "schermi", e ogni abbonamento garantisce un determinato numero di schermi. Per intenderci, più pagate per il vostro abbonamento e più schermi avrete a vostra disposizione, ovvero più persone potranno guardare contemporaneamente film e serie TV su Netflix da dispositivi diversi.

Come ci spiega la pagina dei piani e listini prezzi di Netflix, chi possiede un abbonamento Base o Base con pubblicità può utilizzare solo uno schermo alla volta; chi ha attivato un abbonamento Standard può guardare Netflix (e scaricare film e serie TV) su due schermi alla volta; e infine chi ha una sottoscrizione Premium può guardare Netflix in contemporanea su ben quattro dispositivi alla volta e scaricare contenuti su sei device diversi.