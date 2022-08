Quanti dispositivi si possono vedere con DAZN? Le differenze tra Standard e Plus

Mancano pochi giorni al via del nuovo campionato di Serie A, e siamo di nuovo qui a fare il punto sulle novità che ha preparato per noi DAZN in vista della nuova stagione. E dopo aver parlato dei consigli per migliorare la visione di DAZN in vacanza, oggi ci soffermiamo direttamente sugli abbonamenti.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, DAZN ha lanciato i nuovi abbonamenti DAZN Plus e DAZN Standard, che costano rispettivamente 39,99 e 29,99 Euro al mese. La principale differenza è rappresentata dalle visioni contemporanee che garantiscono, e che di conseguenza li fanno rivolgere ad altrettante fasce di mercato e di clientele diverse.

Coloro che hanno sottoscritto il pacchetto DAZN Standard possono accedere a due visioni contemporanee, ma a patto che siano sotto la stessa rete e lo stesso IP. Dovete quindi essere collegati allo stesso router, altrimenti il sistema vi bloccherà la visione.

Per chi invece ha scelto DAZN Plus, invece, le visioni in contemporanea saranno sempre due, ma anche sotto IP diverse: come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento sulle differenze tra DAZN Standard e DAZN Plus, infatti, questo abbonamento è rivolto alle famiglie con figli che vivono fuorisede o per coloro che vogliono condividere lo stesso account con un amico.