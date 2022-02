Quali dispositivi Samsung otterranno quattro anni di aggiornamenti? L'elenco completo

La volontà di Samsung di offrire ai clienti quattro anni di aggiornamenti software per smartphone di fascia medio-alta si è allargata, nel corso di febbraio, anche a smartwatch e tablet. Ma qual è la lista di dispositivi che godrà dei quattro anni di update al posto dei tre anni precedentemente previsti?

Grazie alla serie di annunci rilasciati dalla stessa società sudcoreana, tramite dichiarazioni esplicite o silenziose variazioni alle pagine di supporto tecnico, sappiamo che l’elenco integrale sarà il seguente:

Serie Galaxy S

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Tablet Galaxy

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Watch

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Classic

Non vanno ovviamente esclusi, poi, i futuri dispositivi delle serie Galaxy S, Galaxy Z, tablet e, soprattutto, le prossime generazioni di smartphone Samsung Galaxy A che appartengono sia alla fascia medio-alta, sia alla fascia più bassa. Non sono citati in alcun report, invece, i prodotti della gamma Galaxy M. In altre parole, a partire dalla generazione attuale di dispositivi mobili e wearable si potrà essere certi del trattamento più “premium” con quattro anni di update al sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

A fine gennaio, invece, Samsung ha confermato che gli aggiornamenti software arriveranno più rapidamente in Europa.