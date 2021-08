Quali dispositivi supportano lo streaming della Champions League di Amazon Prime Video?

A pochi giorni dalla presentazione della squadra di Amazon Prime Video per la Champions League, emergono ulteriori dettagli di natura "tecnica" sulla piattaforma che tra poche settimane permetterà di seguire la migliore partita di ogni mercoledì di coppa e che l'11 Agosto trasmetterà la Supercoppa Uefa.

L'applicazione di Amazon Prime Video è disponibile praticamente su tutte le piattaforme ed anche sui decoder Sky Q.

Tuttavia, Amazon evidenzia che alcuni dispositivi non supportano lo streaming in diretta. La lista non è molto ampia, ed include:

LG Hawaii TV;

Alcuni modelli del 2015 e precedenti dei TV Sony Bravia;

Alcuni modelli del 2015 e precedenti dei Sony Bravia Blu-Ray Disc Player;

Xbox 360;

Nintendo Wii;

Nintendo Wii U.

Tutti quelli non presenti in tale lista, consentono e supportano pienamente lo streaming live della Champions League e della Supercoppa UEFA che il prossimo 11 Agosto vedrà contrapposte Chelsea e Villareal.

Ricordiamo che perla visione della Champions League e Supercoppa UEFA su Amazon Prime Video non è richiesto il pagamento di alcun sovrapprezzo: basta semplicemente disporre di un abbonamento Prime per poter seguire tutti gli eventi sportivi proposti dalla piattaforma di streaming del colosso di Jeff Bezos.

Amazon trasmetterà la migliore partita del mercoledì, dando priorità a quelle con protagoniste le squadre italiane, fino alle semifinali ed inclusi i playoff.