Questo dispositivo potrebbe difenderci dall'impatto di asteroidi: ecco a voi PI

Il terrore per gli asteroidi è diffuso nella popolazione: sebbene recentemente sia giunta la conferma dell’impossibilità dell’impatto di 2022 AE1 sulla Terra nel 2023, tale timore non sfugge dalla mente delle persone. Nel frattempo, però, ci sono esperti che propongono dispositivi per polverizzare gli asteroidi e limitare i danni dell’impatto.

L’ultimo a pensare a una soluzione simile è il professore Philip Lubin dell'Università di Santa Barbara, in California. Egli ha sviluppato questo sistema di difesa planetaria chiamato “PI-Terminal Defense for Humanity”, dove PI sta per “Pulverize It”, ovvero “polverizzalo”, riferendosi ovviamente alla distruzione dell’asteroide in pezzi minuscoli. Questo sistema è stato presentato ancora nel 2021 e premiato dalla NASA stessa, ma ancora non vede una applicazione effettiva.

In un articolo recentemente pubblicato per il NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts), programma della NASA nel quale vengono suggerite idee visionarie per future missioni, Lubin stesso ha spiegato che PI consiste in un dispositivo d’urto cinetico ed esplosivo. Nel dettaglio, il dispositivo d’impatto sarebbe dotato di aste penetranti per perforare l'asteroide, provocando anche un’esplosione interna affinché la roccia spaziale si distrugga in pezzi dal diametro pari o inferiore ai 15 metri. Questa nuvola di detriti verrebbe poi distrutta dall’attrito con l’atmosfera terrestre, lasciando spazio a minuscoli frammenti che potrebbero eventualmente colpire la Terra.

Come spiegato da Lubin, “l’efficacia dell'approccio dipende dal tempo di intercettazione e dalle dimensioni dell'asteroide, ma consente una difesa efficace contro gli asteroidi nella classe del diametro di qualche centinaia di metri, e potrebbe virtualmente eliminare il pericolo di distruzione di massa causata da queste minacce. […] Rispetto ad altri scenari, questo approccio è estremamente conveniente, testabile e distribuibile con una tabella di marcia logica di sviluppo e test”.

In aggiunta, l’approccio in questione consentirebbe una difesa anche con poco preavviso: con solamente cinque ore di allerta prima della finestra di impatto, PI potrebbe persino distruggere un asteroide delle dimensioni di quello visto nell'evento di Tunguska, dal diametro di 50 metri e con forza di circa 10 Megaton.