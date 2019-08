Questo dispositivo indossabile permette di ottimizzare la corsa e la camminata

Dei ricercatori dell'Harvard Wyss Institute hanno creato un dispositivo indossabile capace di ottimizzare la corsa e la camminata. In poche parole, l'esotuta assiste la gamba nel suo movimento di estensione dell'anca, e va stretta attorno alla vita e alle cosce.

Il dispositivo ha anche una sorta di "computer di bordo", posto nella parte bassa della schiena e controllato da un algoritmo. Quest'ultimo consente di rilevare quando l'utilizzatore passa dalla camminata alla corsa e viceversa.

Durante i test, il dispositivo ha ridotto il carico metabolico del 9.3% durante la camminata e del 4% durante la corsa. Nonostante il risparmio metabolico sia modesto, i risultati del team spianano la strada per la creazione di oggetti indossabili capaci di ottimizzare diverse operazioni nella vita di tutti i giorni.

Il dispositivo faceva parte dell'ex programma DARPA Web Warrior (un programma che mirava a sviluppare, tra le tante cose, tecnologie per ottimizzare il peso, la muscolatura e la deambulazione dei soldati) ed è il risultato di anni di ricerca e ottimizzazione. La tuta pesa 5 chilogrammi, e oltre il 90% del peso è posto vicino al baricentro del corpo.



La ricerca del team permetterà la creazione di dispositivi del genere anche per uso medico. Una versione precedente di questa tuta, sviluppata dallo stesso gruppo di ricerca, permette di aiutare con la deambulazione i pazienti colpiti da ictus.