Finiamo con questo articolo i festeggiamenti per l'uscita dell'episodio finale di Attack on Titan, in onda tra pochi minuti su Crunchyroll, con una domanda che tutti fan della serie si saranno posti almeno una volta leggendo o vedendo l'opera di Hajime Isayama: il dispositivo di manovra 3D di Attack on Titan potrebbe esistere nel mondo reale?

Come ben sapete, l'Equipaggiamento per la Manovra Tridimensionale è un dispositivo che permette ai personaggi di muoversi con agilità tra i giganti e le rovine di un mondo post-apocalittico. Lo strumento è composto da una serie di elementi meccanici e tecnologici: impugnature, ganci a pistone, meccanismi azionati a gas, una ventola propulsiva e fodere per le lame.

Nell'anime, il funzionamento di questo dispositivo è un balletto di fisica e ingegneria: il gas compresso spinge i ganci a una velocità elevata, permettendo agli eroi di agganciarsi e spostarsi da un edificio all'altro con una destrezza mozzafiato. Oltre alla comprensione tecnica, l'uso dell'Equipaggiamento richiede un coraggio e una preparazione mentale notevoli, nonché anni di allenamento per padroneggiare le leggi della fisica che regolano il movimento e l'equilibrio del corpo umano, così come afferma anche l'esperto Keith Shadis.

Lasciate ogni speranza o voi che leggete. La risposta, purtroppo, è un no categorico: è impensabile ricreare qualcosa del genere nel mondo reale. Il motivo è presto detto: le forze in gioco sarebbero troppo intense per il corpo umano, e la precisione richiesta per agganciarsi e sganciarsi dai vari appigli in un contesto urbano reale è al di là delle capacità umane.

Inoltre, la velocità e la forza necessarie per operare un simile meccanismo sono ben oltre quelle sostenibili senza conseguenze gravi (un po' come eiettarsi da un jet alle velocità viste in Top Gun). Quindi, per quanto affascinante possa essere l'idea di librarsi nell'aria come i protagonisti dell'anime, l'Equipaggiamento per la Manovra Tridimensionale rimane, per ora, confinato nel regno della fantasia.

Magari in futuro utilizzando i jetpack come fanno i paramedici... sperando che non saranno usati contro dei giganti mangia uomini.