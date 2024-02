Il primo dispositivo pieghevole di Apple non sarà un iPhone: ecco i piani

È ormai praticamente certo che Apple lancerà i nuovi iPad Pro OLED nel corso del 2024, al punto che si parla di una disponibilità già entro la fine del prossimo mese, ma intanto sul web emergono nuove indiscrezioni sui progetti a lungo termine della società di Cupertino.

Secondo quanto riportato da un nuovo articolo pubblicato dal DigiTimes, che citano fonti vicine alla catena di fornitura, Apple starebbe lavorando ad un dispositivo pieghevole da cinque anni. Non si tratta certo di una sorpresa, dal momento che le indiscrezioni sul primo foldable della società di Cupertino si rincorrono sul web da tempo immemore, ma ad essere interessante è il fatto che il primo pieghevole di Apple non dovrebbe essere un iPhone.

Gli ingegneri infatti starebbero lavorando ad un “dispositivo più grande” di uno smartphone per il debutto di Apple nel mercato dei pieghevoli: probabilmente si tratterà di un iPad, ma non è chiaro se sia stata già presa una decisione finale o meno. Il rapporto comunque afferma che l’azienda starebbe passando alla produzione di massa, ma è probabile si tratti di semplici prototipi che dovranno essere esaminati da ingegneri e dirigenti prima di procedere con la finalizzazione del progetto. Apple anche negli anni addietro ha effettuato diversi test, ed a quanto pare l’incognita principale riguarda la cerniera del dispositivo che ha provocato non pochi grattacapi anche ai concorrenti.

Secondo alcuni, Apple potrebbe lanciare il suo primo dispositivo pieghevole non prima del 2025, ma come sempre invitiamo a prendere con le pinze i rumor.