Questo dispositivo riesce a far controllare il PC alle persone paralizzate

C'è una nuova speranza per le persone paralizzate, che potranno tornare ad avere parte della loro autonomia: un piccolo dispositivo che trasmette segnali direttamente dal cervello a un computer, il tutto in modalità wireless.

Il dispositivo in questione, parte dell'iniziativa BrainGate, è stato dimostrato per la prima volta con pazienti umani. "I segnali vengono registrati e trasmessi con una fedeltà adeguata. L'unica differenza è che le persone non hanno più bisogno di essere fisicamente legate alle nostre apparecchiature, il che apre nuove possibilità in termini di utilizzo del sistema", afferma John Simeral, assistente professore di ingegneria presso la Brown University e autore principale dello studio.

Sia studio che sperimentazione ha visto coinvolti due pazienti tetraplegici, ovvero con tutti e quattro gli arti e il busto paralizzati. La paralisi rimane una delle condizioni mediche più impegnative e, nonostante i trattamenti che possono migliorare la funzione motoria dei pazienti, attualmente non esiste una cura completa.

Nella corteccia motoria dei due pazienti è stato impiantato un array di elettrodi. Prima d'ora questi dispositivi avevano un grande sistema di cablaggio e cavi che che collegava l'utente al ricevitore; qualcosa di poco funzionale e poco pratico per l'uso quotidiano. Nello studio BrainGate, i ricercatori hanno sostituito l'impianto di cablaggio con un trasmettitore wireless. Il dispositivo è relativamente piccolo e consente all'utente libertà di movimento senza cavi.

Con questo nuovo dispositivo senza cavi i pazienti sono riusciti ad eseguire diverse attività sul computer, come puntare, cliccare e digitare. Insomma, un primo passo per dare a tutti coloro che sono paralizzati la loro individualità, permettendogli di fare qualcosa che, prima d'ora, non potevano più fare.

Non è la prima volta che assistiamo a qualcosa del genere: un uomo paralizzato è riuscito a camminare grazie a un esoscheletro e un altro, invece, è riuscito perfino a mangiare da solo.