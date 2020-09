Il tuo dispositivo Samsung riceverà Android 11? Ecco la lista completa

Manca poco al release di Android 11: giunto all’ultima versione beta a inizio agosto, la nuova versione del sistema operativo di casa Google giungerà sui dispositivi fra poco, e Samsung avrà lavorare molto per portarlo nei suoi prodotti. Tra smartphone e tablet, ecco la lista dei dispositivi dell’azienda sudcoreana che riceveranno Android 11.

Mentre Samsung inizia a rilasciare l’interfaccia One UI 2.5 anche su Samsung Galaxy S10, online si parla di ulteriori update in arrivo per le applicazioni interne della compagnia asiatica per assicurare la compatibilità con Android 11, e dunque lanciare sul mercato la futura One UI 3.0. Alla luce delle policies di Samsung in materia di supporto ai suoi dispositivi, ecco quali di essi in futuro riceveranno il nuovo OS di Google:

Galaxy A01

Galaxy A10 / A10e / A10s

Galaxy A11

Galaxy-A20 / A20e / A20s

Galaxy-A21 / A21s

Galaxy A30 / A30s

Galaxy A31

Galaxy A40

Galaxy-A41

Galaxy A42 5G

Galaxy A50 / A50s

Galaxy A51 / A51 5G

Galaxy-A60

Galaxy A70 / A70s

Galaxy-A71 / A71 5G

Galaxy A80 / A80s

Galaxy A90 5G

Galaxy M01

Galaxy-M11

Galaxy M21

Galaxy M30s

Galaxy-M31

Galaxy M40

Galaxy M51

Galaxy-Xcover 4s

Galaxy Xcover FieldPro

Galaxy Xcover Pro

Galaxy-S10e / S10 / S10+ / S10 5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 / Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy-Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy-Fold (LTE/5G)

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy-Tab S5e

Galaxy Tab S6 / S6 Lite

Galaxy-Tab S7 / Tab S7+

Galaxy Tab A 10.1 2019

Galaxy Tab A 8.0 2019

Galaxy-Tab A7

Galaxy Tab Active Pro

I primi dispositivi a godere dell’aggiornamento ad Android 11 saranno gli smartphone della serie Galaxy Note 20, mentre in seguito i restanti lo riceveranno gradualmente.