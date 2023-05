UNO dissa Netflix per il password sharing rispondendo al tweet del 2017

Va bene: il blast di Blockbuster a Netflix è obiettivamente difficile da battere (sì, è accaduto davvero), ma sembra che il dissing al popolare servizio di streaming, relativamente allo stop al password sharing, non sia per nulla finito. Infatti, persino UNO ha "risposto" a Netflix.

Certo, la società legata al ben noto gioco di carte ha deciso di dissare (per chi ha un po' di anni in più sulle spalle, dissare è stato approfondito anche dall'Accademia della Crusca) il servizio di streaming. La conferma arriva direttamente mediante un tweet di UNO in risposta a un utente incredulo relativamente al dissing, in cui l'azienda ha spiegato: "Y'UNO we did" (che sarebbe "you know we did", ergo "sai che l'abbiamo fatto").

La "risposta" vera e propria a Netflix è però arrivata in un precedente tweet di UNO (si fa riferimento in realtà a tweet di febbraio 2023 sempre relativi al password sharing, che però stanno chiaramente andando "virali" sul Web in seguito alla recente decisione di Netflix). Quest'ultimo è privo di parole ma esplicito nel mostrare la carta Cambia giro, che ricordiamo, per coloro che non sono soliti giocare a UNO, invertirebbe la direzione del gioco (ma in questo caso il senso dell'invertire è ovviamente un altro). Insomma, UNO non le ha di certo mandate a dire a Netflix.

Non passa inoltre inosservato il tweet di Postmates, nota azienda di food delivery, datato 26 maggio 2023, in cui si utilizza un meme per "prendersi gioco" di Netflix. Insomma, come ben potete vedere, la questione del password sharing sta generando non poca ilarità anche tra aziende di un certo calibro. A tal proposito, ricordiamo che di recente è arrivata una risposta da Amazon Prime Video, giusto per citare un'altra realtà che "non ha perso l'occasione".