Disservizi, Sky regala i pacchetti non inclusi nell'abbonamento per 15 giorni

Piacevole sorpresa per gli abbonati Sky. Da qualche minuto, infatti, la televisione satellitare sta provvedendo ad informare gli utenti su un regalo che ha pensato per loro a causa dei numerosi disservizi lamentati nel corso delle prime due giornate di campionato.

In particolare, la televisione di Murdoch ha deciso di regalare quindici giorni di visione dei pacchetti non inclusi nell'abbonamento, senza alcun costo aggiuntivo.

La decisione è da ricercare nel fatto che molti abbonati hanno riscontrato problemi con l'assistenza telefonica o su Sky.it, e quest'omaggio rappresenta un modo attraverso cui la compagnia vuole farsi perdonare.

Per richiedere i pacchetti gratuiti, basta accedere a Sky Fai Da Te ed entrare nella sezione Edizioni Limitate. Il servizio clienti provvederà ad abilitare immediatamente i pacchetti non inclusi nell'abbonamento, la cui visione sarà gratuita e senza impegno e si chiuderà automaticamente al termine dei quindici giorni.

Fateci sapere, come sempre, attraverso i commenti se anche voi avete ricevuto la mail e se avete provveduto a riscattare il premio concesso da Sky.

Si tratta, senza dubbio, di una promozione che sarà apprezzata dai molti abbonati che non hanno nascosto il loro disappunto per i problemi riportati nel corso delle prime due giornate di Serie A, in particolare con il 4K di Juventus - Lazio. Non sappiamo se la decisione sia collegata in qualche modo alle recenti indagini aperte dall'Antitrust o meno.