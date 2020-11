Dissotterrata una nave vichinga del IX secolo che ha i minuti contati, ecco perché

Gli archeologi in Norvegia - lottando contro il tempo - stanno riesumando una rara tomba di un nave vichinga nella speranza di scoprire i segreti al suo interno. Il motivo? La nave (lunga 20 metri) è ridotta in minuscoli frammenti quasi indistinguibili e sta "combattendo" una guerra con dei funghi microscopici che la stanno divorando.

"Abbiamo pochissime navi funerarie", afferma la direttrice degli scavo, Camilla Cecilie Wenn del Museo di Storia Culturale dell'Università di Oslo. "Sono incredibilmente fortunata, pochi archeologi hanno questa opportunità nella loro carriera". In un antico cimitero vicino alla città sud-orientale di Halden, una dozzina di archeologi sta ora scrutando la nuda e fredda terra in cerca di prove.

Quando i primi scavi di prova, effettuati nel 2018, hanno rivelato l'avanzato stato di decomposizione della nave, si è deciso di scavare in fretta. Le analisi dei pezzi - per adesso solo la chiglia - hanno stabilito che la nave fu probabilmente interrata intorno al IX secolo. La domanda è una: "per chi?" Un re? Una regina? Un nobile vichingo La risposta potrebbe risiedere nelle ossa o negli oggetti ancora da trovare.

Purtroppo, fino ad adesso, sono stati trovati solo alcuni pezzi di ferro utilizzati per l'assemblaggio della barca e alcune ossa troppo grandi per essere umane. Gli esperti a malincuore sanno già che il luogo di riposo vichingo è stato disturbato più volte: alla fine del XIX secolo, il tumulo fu raso al suolo per fare spazio a terreni agricoli, mentre è possibile che la tomba venne saccheggiata già diverso tempo prima.

Tuttavia, in una cosa sono bravi gli archeologi: a farsi bastare quello che trovano. Le loro scoperte, senza alcun dubbio, riveleranno moltissimo su questa vicenda. Lo sapevate? I vichinghi, in realtà, non erano biondi. Ecco inoltre 5 incredibili storie sul loro conto.