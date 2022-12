Dissotterrato kit per la lavorazione dell'oro sotto un leggendario sito archeologico

A distanza di 200 anni dalla scoperta da un tumulo di terra contenente due individui vicino Stonehenge, i ricercatori hanno svelato alcuni misteri legati al corredo funerario risalente all’età del bronzo. L’articolo è stato pubblicato su Antiquity e spiega che tra gli oggetti c’è un antico kit di attrezzi per la lavorazione dell’oro.

Il sito è noto come la sepoltura di Upton Lovell G2a e contiene manufatti risalenti a 4000 anni fa; nello specifico, tra il 1850-1700 a.C. Gli scienziati si sono avvalsi di un microscopio elettronico a scansione e uno spettrometro a dispersione di energia per analizzare gli oggetti più da vicino.

Su ben cinque manufatti sono stati scoperti dei residui d’oro. La documentazione indica che queste rimanenze non sono frutto di elementi decorativi degradati nel tempo, bensì sono stati identificati come oggetti volti alla levigatura dei materiali e al martellamento. I risultati suggeriscono che gli artigiani dell’età del bronzo hanno utilizzato questi utensili per realizzare oggetti di materiale differente “come giaietto, scisto, ambra, legno o rame e decorati con un sottile strato di lamina d'oro”, secondo una dichiarazione del Wiltshire Heritage Museum and Devizes Museum, in Inghilterra, che espone gli oggetti.

La vicinanza tra il celebre sito archeologico di Stonehenge e la sepoltura di Upton Lovell G2a rimane un mistero, in attesa di ulteriori informazioni, possiamo ammirare il corredo funebre sul sito del museo inglese.