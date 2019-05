Una distilleria si sta affidando all'IA per creare nuovi tipi di whisky

La distillazione del whisky rappresenta uno dei processi più affascinanti ed al contempo complicati del settore, sebbene almeno a livello di ingredienti ne siano necessari solo tre: grano, acqua e lievito. I mastri miscelatori però impiegano anni per capire bene quale sia l'equilibrio adatto prima di farlo invecchiare.

L'intelligenza artificiale però a quanto pare è entrata prepotentemente anche in questo settore.

Mackmyra, una distilleria svedese con una storia ventennale, ha annunciato una partnership con Microsoft e Fourkind, una società finlandese di consulenza tecnologica, per creare il primo whisky al mondo sviluppato interamente da un'intelligenza artificiale.

Al momento i dettagli sono ancora scarsi, ma dalle indicazioni trapelate Mackymyra non farà altro che dare ai modelli di machine learning, basati su Azure e servizi d'intelligenza artificiale, i dati grezzi che includono le ricette della distilleria, i numeri di vendita e le preferenze dei clienti. Gli algoritmi a questo tipo hanno creato oltre 70 milioni di ricette. L'obiettivo degli algoritmo è vagliare tutte queste informazioni e trovare le possibili combinazioni non ancora studiate dagli umani e che potrebbero risultare gustose alla bocca del cliente.

Le parti coinvolte hanno sottolineato che i robot non prenderanno parte al processo di distillazione, che sarà esclusivamente a discrezione degli esseri umani.

Fondamentalmente quindi l'IA non fa altro che creare la ricetta. Il primo risultato è un malto giallo dorato con note erbacee di anice, zenzero e pepe bianco., con citrus e spezie. La speranza è che a lungo termine non si raggiungano gli stessi traguardi di un utente che si è affidato all'IA per fare trading.