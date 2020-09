Ti distrai spesso? Questi occhiali dotati di AI fanno al caso tuo

I siti di crowdfunding come Kickstarter e Indiegogo sono usati da molte aziende e startup del mondo tech per promuovere e produrre dispositivi innovativi. Mentre su Kickstarter lo smartwatch futuristico Nubia Watch ha avuto molto successo, su Indiegogo ora sta spopolando un paio di occhiali smart anti-procrastinazione.

Siete stanchi di cedere e rimandare qualcosa al giorno dopo, o a quello dopo ancora e così via? Questi occhiali chiamati Specs prodotti dalla compagnia canadese Auctify Inc. fanno al caso tuo: grazie all’intelligenza artificiale e a una fotocamera contenuta all’interno della montatura, Specs monitora quello che stai facendo e ciò che stai guardando (che sia un libro, un computer, uno smartphone o un altro essere umano), registrando i dati e inviandoli a un’app installata nel tuo telefono.

Tramite l’applicazione di Specs potrete capire cosa avete fatto durante la giornata grazie a grafici a torta molto facili da comprendere, o anche impostare delle “sessioni focus” per rimanere concentrato durante certe attività come lavoro, studio o altro ancora. Come funzionano queste sessioni? Se distogli lo sguardo da ciò che devi fare gli occhiali Specs ti avvertono con un segnale acustico o con una piccola luce all’angolo della lente, ricordandoti che devi finire il tuo lavoro prima di fare altro.

Ovviamente gli utenti hanno già pensato ai vari problemi del caso, non solo legati alla privacy ma anche al corretto funzionamento del prodotto: l’intelligenza artificiale sarà infatti in grado di distinguere attività di ricerca sui social e in generale nel Web da una pura perdita di tempo a leggere post su Facebook e Twitter di amici e celebrità? A The Verge il fondatore di Auctify Hisham El-Halabi ha dichiarato che Specs sarà in grado di identificare e distinguere più di 20 attività diverse al lancio, tra cui lettura, scrittura, cucina, yoga, palestra, mangiare, chiacchierare o usare lo smartphone; in futuro ne verranno aggiunte tante altre e gli utenti potranno anche modificare la categoria in cui esse sono inserite.

El-Halabi ha aggiunto poi che “essere produttivi significa molte cose in base a ciascuna persona; gli utenti possono scegliere all’interno dell’app di Specs quali attività sono riconosciute come produttive e non”. Inoltre, Specs avrà anche altre feature come un giroscopio e un accelerometro per usare gli occhiali anche come fitness tracker, ma anche altoparlanti a conduzione ossea per ascoltare musica e rispondere alle chiamate direttamente tramite Specs. Infine, è garantita la possibilità di mettere lenti da vista nella montatura.

Attualmente esiste un prototipo completamente funzionante di Specs, dunque tutti coloro che desiderano sostenere la campagna di crowdfunding possono stare più tranquilli, sebbene in diversi casi i progetti presentati in questi siti finiscono per non essere portati a termine o semplicemente il prodotto finale non arriva all’utente.

In ogni caso, se volete acquistarlo su Indiegogo l’offerta speciale per oggi martedì 1° settembre 2020 prevede un costo di 199 Euro (sconto del 40%), ma esistono anche pacchetti da 2 e 4 modelli rispettivamente a 347 Euro e 694 Euro. Qualsiasi sia il tier scelto, il lancio di Specs è previsto per dicembre 2020.