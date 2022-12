Questo distributore automatico può salvare vite umane: ecco in che modo

Quando pensiamo a dei distributori automatici, sicuramente pensiamo a barrette di cioccolato o altri snack, ma se queste macchinette avessero il potere di salvare la vita? Grazie a dei farmaci contro l'overdose.

Un distributore del genere, scrive lo specialista in farmacia clinica dell'Università di Cincinnati Daniel Arendt, potrebbe salvare molte vite umane. Un esempio è dato da una macchinetta - esaminata proprio dallo specialista - che eroga naloxone, farmaco che contrasta gli effetti potenzialmente fatali di un'overdose di oppioidi (dal quale potrebbero essere creati una nuova classe di antidolorifici).

Tra gli altri oggetti salvavita abbiamo: contenitori per lo smaltimento di oggetti appuntiti (come aghi delle siringhe), kit per iniettare e fumare in modo più sicuro, test di gravidanza e scatole di bende. "Una pietra miliare della riduzione del danno è aiutare le persone che fanno uso di droghe a rimanere il più in salute possibile", afferma Suzanne Bachmeyer, direttrice della prevenzione per le malattie come l'HIV/AIDS, sperando che il vaccino venga sviluppato il prima possibile.

Il distributore automatico è stato collocato al di fuori di un'attuale sede del Syringe Service Program (SSP), una strategia di salute pubblica per le persone che si iniettano droghe che mira a ridurre l'infezione da HIV, l'epatite virale e altre infezioni trasmissibili per via ematica. Coloro che sono coinvolti nel programma devono registrarsi per ottenere l'accesso a un codice per la macchina valido per 90 giorni. Dopo questo periodo, le persone possono iscriversi nuovamente.

In totale, 911 persone hanno utilizzato il distributore automatico da quando è stato installato, riferiscono i ricercatori. La macchina ha erogato 3.360 dosi di naloxone e 10.155 strisce reattive di fentanyl (che possono prevenire le overdose rilevando il potente oppioide sintetico in altre droghe). Secondo gli esperti, sono state bloccate anche 960 overdosi. Molti distributori automatici simili sono stati utilizzati in altre parti del mondo con risultati positivi, ma dovrebbero essere utilizzati in tutte le città, soprattutto in quelle dove il consumo di oppiacei è molto alto.

Ovviamente l'idea non è quella di consentire o condonare l'uso di droghe, ma di incontrare le persone dove si trovano e offrire misure di sicurezza e altro supporto.