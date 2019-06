I distributori di acqua potabile 'alla spina' di Coca Cola e Pepsi

Coca Cola e Pepsi stanno puntando su un nuovo settore, quello dei distributori di acqua (di vario tipo, naturale, frizzante e aromatizzata) per riempire le proprie borracce metalliche. Così si dice addio alle bottigliette di plastica.

Entrambe le aziende —spiega un articolo de Il Post— sono entrate nel settore dell'acqua minerale da un po' di tempo, anche per sopperire al lieve calo d'interesse dei consumatori per le bibite gassate. Da tempo vendono, attraverso alcune sussidiarie, acqua in bottiglia, ma ora, complici le nuove esigenze eco-friendly dei consumatori, puntano ad un settore diverso: quello dei distributori di acqua alla spina, con cui riempire le borracce e le bottiglie in metallo, riutilizzabili.

Le vendite di bottigliette d'acqua da parte di Coca Cola sono cresciute del 2% nel 2018, mentre a Pepsi è andato addirittura meglio, con il 4,6%. Ora però le bottiglie di plastica mono uso sono viste con sempre più sfiducia dai consumatori e dai legislatori, visto l'impatto mostruoso che hanno sull'ambiente.

Così Coca Cola dal 2016 ha la sua linea di distributori di acqua alla spina, si chiamano Dasani PureFill, e sono già presenti in molti campus universitari americani. L'acqua filtrata è gratuita, ma se si vuole si può pagare cinque centesimi per avere 30ml di acqua aromatizzata o gassata.

Più recente invece il distributore di Pepsi, che è stato lanciato lo scorso anno. Dal 2020 verrà piazzato in una vasta gamma di edifici pubblici, ma non solo, anche negli stadi, negli hotel e negli uffici. Quello di Pepsi promette una forte possibilità di personalizzazione: si può regolare la "frizzantezza" dell'acqua, così come l'intensità degli aromi.