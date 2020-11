Dopo la distruzione del nido, sono state catturare due regine di 'calabrone assassino'

Mentre i funzionari del Dipartimento dell'Agricoltura di Washington stavano distruggendo il nido dei calabroni giganti asiatici, meglio noti come "calabroni assassini", due regine sono riuscite a sfuggire alla cattura... almeno fino ad ora.

Quando hanno tagliato l'albero per trovare il nido, gli scienziati hanno scoperto le due regine di calabrone. In un post sul blog pubblicato venerdì scorso, la WSDA ha annunciato che gli entomologi si sono riuniti per spaccare il tronco, che era stato tenuto in un congelatore portatile per immobilizzare i calabroni ancora vivi.

"Almeno tra il momento in cui abbiamo condotto l'eradicazione lo scorso sabato e adesso, c'erano nuove regine emergenti all'interno del nido", ha dichiarato la portavoce Karla Salp. "Potrebbero anche esserci state regine che sono emerse prima che arrivassimo lì. Non lo sappiamo a questo punto". Durante l'esame del nido, il team ha trovato diverse larve con adulti in via di sviluppo.

Inoltre, hanno anche scoperto l'etichetta radio che li aveva condotti al nido, che sembrava essere stata masticata. Gli scienziati hanno in programma di continuare ad analizzare il contenuto del nido nei prossimi giorni, oltre a cercare attivamente di intrappolare i calabroni che potrebbero essere ancora nella regione.

"C'è ancora tempo per trovare un altro nido quest'anno", ha aggiunto la WSDA. Le trappole saranno tenute in giro almeno fino al Giorno del Ringraziamento (il 26 novembre). Perché tutta questa paura di un semplice calabrone? Perché rappresentano una seria minaccia per le popolazioni di api mellifere, soprattutto a fine estate e inizio autunno. I calabroni assassini possono decapitare migliaia di api e distruggere gli alveari in poche ore, ciò avrebbe anche un effetto catastrofico sui raccolti che le api impollinano.