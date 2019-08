Abbiamo disturbato uno sguardo che durava da 4000 anni

Gli archeologi hanno scoperto la sepoltura in un antico cimitero dove sono presenti resti umani e di cavalli. L'uomo e la donna sono stati sepolti con una varietà di beni funebri tra cui gioielli (alcuni dei quali d'oro), coltelli, ceramiche e perline. Resti di cavalli sono, in oltre, stati trovati anche vicino alla sepoltura.

Mentre alcuni media hanno affermato che gli archeologi hanno anche trovato la sepoltura di una sacerdotessa nelle vicinanze, questi ultimi, nella loro dichiarazione, non ne hanno fatto alcuna menzione. Hanno invece riferito che la coppia sarebbe "giovane", senza peró confermare una fascia d'età precisa.



Non è purtroppo neanche chiaro cosa abbia ucciso l'uomo e la donna o la loro esatta relazione reciproca, compreso se fossero coinvolti romanticamente.



Gli archeologi hanno affermato che i beni funerari, in quanto molto ricchi, suggeriscono che l'uomo e la donna provenissero da famiglie benestanti, oltre al fatto che, i resti archeologici trovati in altri siti in Kazakistan, suggeriscono che la coppia vivesse in un momento in cui combattimenti e conflitti erano tutt'altro che sporadici, nella regione. Non é raro trovare tombe piene di oggetti personali.



Sono ora in corso gli scavi nel cimitero e l'analisi dei resti. Il team archeologico è guidato da Igor Kukushkin, professore di archeologia presso l'Istituto archeologico Saryarka dell'Università statale di Karaganda in Kazakistan.



Sono stati scoperti numerosi resti archeologici in Kazakistan. Nel 2016, un team guidato da Kukushkin ha trovato i resti di un mausoleo di 3000 anni a forma di piramide. Nel 2014, un diverso gruppo di archeologi ha identificato 50 geroglifi di varie forme e dimensioni, tra cui un'enorme svastica, che sembrano risalire a 2.800 anni fa.