Disturbi del sonno e insonnia? Gli scienziati hanno scoperto da cosa sono causati

L'orologio circadiano fa regolatore del ciclo sonno-veglia, rendendoci svegli durante il giorno e assonnati durante la notte. Quando un mammifero è in pericolo di vita, il ritmo circadiano si disattiva per permettere all'animale di sfuggire al predatore o al pericolo. Da cosa è causato e cosa succede invece negli esseri umani?

Un team della Nagoya University ha scoperto un percorso neurale che collega l'orologio circadiano, lo stress e la veglia nei mammiferi. In che modo?

Il neurotrasmettitore chiamato CRH quando gli esseri umani sono sotto stress si dimostra eccessivamente attivo, dunque i ricercatori hanno concluso che lo stress prolungato ed eccessivo causa squilibri al ritmo circadiano, anche se basterebbero dieci minuti di riposo per ridurlo, e si traducono in disturbi del sonno, come l'insonnia.

"Sapevamo già che l'orologio circadiano risente lo stress causano problemi al sonno ma fino ad ora non era chiaro quale percorso neurale fosse cruciale per la regolazione del sonno e della veglia." Ha spiegato il dottor Daisuke Ono del Research Institute of Environmental Medicine della Nagoya University, il quale ha collaborato col collegate Takashi Sugiyama dell'Olympus Corporation, in Giappone, per effettuare lo studio sui topi da laboratorio.

Concentrandosi sui neurotrasmettitori CRH, conosciuti anche come Ormoni del rilascio della corticotropina, gli scienziati hanno trovato le risposte che cercavano. Infatti, gli ormoni CRH quando si attivano tengono gli animali svegli, in questo caso i topi, causando anche comportamenti energici. Inoltre, i neuroni inibitori della nucleo soprachiasmatico, i GABA, regolano l'attivazione dei CRH che a sua volta stimola il neurotrasmettitore orexina il quale promuove l'attivazione della veglia.

"Nella società odierna i disturbi del sonno sono un problema serio - come negli adolescenti il cui stress può essere causato dall'avere pochi like sui social network - ci auguriamo che la nostra scoperta contribuisca alo sviluppo di nuove terapie per l'insonnia e per altri disturbi del sonno causati dallo stress o da un ritmo circadiano disturbato." Ha concluso il dottor Ono.