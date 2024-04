Disturbo borderline di personalità, l'origine del nome è raccapricciante

La psichiatria si trova di fronte a sfide sulla comprensione della mente umana. Uno di questi è il Disturbo di Personalità Borderline (DPB), un termine coniato negli Stati Uniti nel 1938 da Adolph Stern per descrivere quei pazienti che sembravano oscillare al confine della psicosi, non appartenendo né al gruppo psicotico né a quello psiconeurotico.

Questa condizione si manifesta con una serie di sintomi e comportamenti che riflettono una profonda instabilità emotiva e un'organizzazione psicologica disturbata, caratterizzata da forti fluttuazioni dell'umore, un'immagine di sé altamente instabile, paure intense di abbandono e rifiuto, e una marcata propensione al pensiero suicidario e all'autolesionismo.

La peculiarità del DPB risiede nel suo posizionarsi in una zona di confine tra diverse condizioni, con disturbi come depressione, ansia, disturbi alimentari, disturbo post-traumatico da stress e abuso di sostanze. Questo intreccio di sintomi ha spinto alcuni esperti a riconsiderare la sua classificazione come disturbo di personalità, suggerendo una possibile ricollocazione tra i disturbi dell'umore o quelli dell'identità.

La sua stretta associazione con traumi passati e somiglianze con il disturbo post-traumatico da stress ha portato alcuni a vedere il DPB come una forma di PTSD ritardato. Nonostante le complessità diagnostiche, il DPB è il disturbo di personalità più studiato e, sorprendentemente, presenta un decorso variabile con molti individui che mostrano un miglioramento significativo nel tempo.

Sebbene il dibattito sulla sua etiologia e classificazione sia ancora aperto, ciò che emerge chiaramente è la sua natura sfuggente, che sfida le nostre attuali categorie diagnostiche e richiede un approccio più sfumato e comprensivo.

