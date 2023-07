Disturbo dissociativo dell'identità, un corpo abitato da personalità diverse

Il disturbo dissociativo dell'identità o DID, è una grave forma di dissociazione che causa una mancanza di connessione nei ricordi, nei sentimenti, nei pensieri e nell'identità stessa della persona che ne soffre.

Le persone che soffrono di questo disturbo presentano due o più identità diverse, capaci di controllare i loro comportamenti, in vari momenti della giornata. Questo tipo di condizione psicologica impedisce al soggetto avere una percezione chiara della realtà, sperimentando anche allucinazioni e lacune della memoria.

Questo disturbo, solitamente, si manifesta in soggetti che hanno vissuto eventi traumatici o che sono stati sottoposti ad una condizione di forte stress ed è un meccanismo innescato dal cervello, che permette di distaccarsi completamente dall'evento traumatico.

I soggetti affetti da DID presentato due o più personalità distinte, ognuno con la sua storia personale e preferenze. Vi è, dunque, un'identità "centrale" che sarebbe la personalità abituale del soggetto e le altre personalità, definite "alter". Questi, infatti, si discostano completamente dall'identità centrale e possono avere interessi, modi di interagire con ambienti e persone, generi ed etnie diversi.

Sebbene non esista un modo per prevenire il disturbo dissociativo dell'identità, è comunque possibile riconoscerlo perché i sintomi presentati dal soggetto sono diversi e ben riconoscibili. I soggetti, dunque, possono presentare episodi di:

Deliri

Depressione

Disorientamento

Perdita di memoria

Ansia

Tuttavia, il disturbo dissociativo d'identità colpisce tra lo 0,01 e l'1% della popolazione mondiale e può verificarsi a qualsiasi età. Affinché questo disturbo venga correttamente diagnosticato, il soggetto deve essere sottoposto a numerosi test per escludere cause fisiche come tumori celebrali o lesioni alla testa.

Nonostante non esista una vera e propria cura per il DID, è possibile controllare i sintomi mediante l'assunzione di farmaci e terapie mirate. Inoltre, anche chi vive con un soggetto affetto da DID deve imparare a conoscere la malattia, per capire come convivere con gli alter, presentati dalla persona.

Purtroppo, sono tante i disturbi e le sindromi che affliggono la psiche umana. Per esempio, sapevi che esiste la sindrome di "alice nel paese delle meraviglie"? O la sindrome dei morti viventi?