Disturbo ossessivo compulsivo: ossessioni che non lasciano mai tregua

Il disturbo ossessivo compulsivo è una condizione mentale per cui il soggetto che ne soffre sviluppa dei pensieri e delle ossessioni che segnano ed influenzano in modo significativo la quotidianità dell'individuo.

Chi ne soffre sperimenta dei pensieri ossessivi che portano il soggetto ad assumere dei comportamenti compulsivi. Immagini, impulsi o pensieri tormentano la mente della persona che proverà sensazioni poco piacevoli come, per esempio, disgusto, disagio e proverà un'ansia incontrollabile.

Quando si parla di comportamenti compulsivi, si fa riferimento a quelle azioni ripetitive od atti mentali che una persona necessita di fare per cercare di placare temporaneamente tutte quelle emozioni negative che prova.

Per esempio, le persone che soffrono del disturbo ossessivo compulsivo (DOC), sento sempre l'esigenza di lavare le mani proprio perché pensano continuamente che siano sporche e piene di germi. Dunque, per evitare che questi possano causare problemi al loro stato di salute adottano comportamenti compulsivi, dettate dai pensieri ossessivi che li obbliga a lavare la mani anche a distanza di qualche minuto.

I soggetti affetti di DOC manifestano i seguenti sintomi:

Pensieri ossessivi

Comportamenti compulsivi

Ansia

Spesso questi sintomi sono parecchio invalidanti, costringono la persona ad evitare di toccare con le proprie mani oggetti senza averli prima accuratamente puliti, a chiudersi dentro casa per evitare di venire contaminati e a svolgere azioni ripetitive al fine di placare tutti quei pensieri che non lasciano loro tregua.

Al giorno d'oggi è possibile ricevere aiuto per cercare di controllare il DOC. Per questo chiedere aiuto è molto importante, nel caso in cui si sospetta di soffrirne. Questo disturbo può essere trattato sia mediante una terapia con un professionista, ma anche con l'assunzione di farmaci che aiutano il soggetto a controllare i pensieri ossessivi.

La psiche umana per quanto affascinante, risulta essere molto complessa. Vi sono tanti disturbi che la affliggono che, se presi per tempo, possono essere controllati. A tal proposito, vi consigliamo di leggere l'approfondimento sul disturbo dissociativo dell'identità.