Queste sono le 'dita della morte' e si trovano sotto l'Antartide ghiacciato

Chiunque abbia avuto la fortuna (o il coraggio) di poter navigare al di sotto della superfice ghiacciata di un oceano - come ad esempio in Antartide - potrebbe aver visto quelle che in gergo si chiamano 'dita della morte', ma scientificamente si chiamano brinicoli. La "morte" nel nome è tutto un programma: chi le tocca rischia il congelamento.

Quando si forma il ghiaccio marino polare, i sali all'interno dell'acqua vengono separati dai cristalli di ghiaccio puro e possono formare sacche di salamoia extra-salata nei canali e nelle fratture all'interno del ghiaccio marino. La salamoia, nel frattempo, può eventualmente fuoriuscire in mare aperto sotto lo strato di ghiaccio (non come questo che esce dal fondo del mare).

I sali extra contenuti all'interno del ghiaccio rendono più pesante l'acqua circostante, che affonda. Le dita della morte sono anche più fredde del liquido che le circonda. Il risultato è semplice ma davvero spettacolare: un flusso di salamoia che affonda e che avvolge su sé stesso un velo di acqua di mare ghiacciata mentre scende.

Per le creature che si nutrono sul fondo del mare, però, non è una buona notizia: i brinicoli congelano qualsiasi cosa sia abbastanza sfortunata da imbattersi. Quest'ultimi vengono paragonati alle stalattiti, mentre uno studio del 2013 ha suggerito che ha più senso pensare a queste strutture come "giardini chimici inversi" che hanno molto in comune con i vulcani di fango e le bocche idrotermali, piuttosto.