Dite addio all'app Google Camera: non sarà più l'app di default sui Pixel

A poco più di una settimana dal reveal dei nuovi Pixel 8, Google è tornata a stupire con una mossa decisamente inaspettata, sia per i fan che per gli addetti ai lavori: l'app Google Camera si prepara a dire addio ai Pixel.

La decisione arriva probabilmente per dare una maggiore spinta all'identità dei suoi dispositivi e dunque per una spolverata alla sua Brand Identity, dal momento che proprio il comparto fotografico è uno dei maggiori punti di forza della gamma Pixel.

Gli smartphone Pixel, dunque, saluteranno per sempre la Google Camera in favore della nuova app Pixel Camera, che non marcherà soltanto un cambio di nome.

L'app Pixel Camera, infatti, sarà disponibile sui Pixel e solo da Android 14 in su, avrà un'interfaccia leggermente rielaborata e sbloccherà feature esclusive per Pixel 8 Pro, come la modalità 50MP ad alta risoluzione.

Insomma, non si tratta soltanto di un rebranding ma di un generale miglioramento dell'app che gli appassionati andranno a trovare direttamente sui nuovi Pixel.

Se siete curiosi di scoprire cosa cambia tra i vecchi e i nuovi smartphone di Google, ecco almeno tre differenze tra Pixel 8 e Pixel 7 che vi aiuteranno nella vostra scelta. Spoiler: oltre al nuovo processore, quest'anno è cambiato anche il prezzo!