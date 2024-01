Le donne vivono più degli uomini? Il divario nell'aspettativa di vita si sta riducendo

L'aspettativa di vita della nostra specie si è incredibilmente allungata nel corso degli ultimi secoli. Grazie alle medicine, all'abbondanza di cibo e alla riduzione del numero delle gravidanze, l'umanità sta conoscendo un elisir di lunga vita, seppur ci siano ancora molte cose da migliorare.

Per esempio, un dato interessante che ha contraddistinto buona parte del Novecento (e dei primi anni del nuovo millennio) è stato il gap nell'aspettativa di vita fra maschi e femmine. Mentre in media le donne vivono più a lungo degli uomini, la vita di questi ultimi è sempre stata contraddistinta da un'alta mortalità giovanile e da morti improvvise.

Le ragioni storiche e scientifiche che hanno favorito questo processo sono stati diversi. Nel corso del secolo scorso c'è stata un'impennata di decessi durante i due conflitti mondiali, gran parte dei maschi single muore anzitempo per ragioni ancora non del tutto conosciute mentre le donne hanno cominciato a godere di maggiori diritti, che le hanno portate a vivere meglio la propria sessualità e a prendersi cura di sé stesse.

Un fattore davvero importante, che ha concesso alle donne di raggiungere 84 anni e mezzo di aspettativa di vita, è stata anche l'introduzione di nuovi strumenti e interventi clinici, rivelatisi utili per aiutarle durante (ma anche prima e dopo) il parto.

Tuttavia, per quanto questo gap fra uomini e donne esista tutt'oggi, è anche vero che secondo una revisione globale attuata dalle Nazioni Unite questo divario di genere si stia lentamente ricucendo, non solo in Europa e in America ma anche in altre parti del mondo.

Seppur la nostra esistenza non si sia allungata particolarmente rispetto ai due secoli precedenti, è anche vero che oggi gli uomini sono meno afflitti dai problemi che fino a qualche decennio fa ne decretavano una morte prematura. Rispetto alle statistiche del 1990, per esempio, ogni nazione mostra un’aspettativa di vita migliorata fino al 2010, con un progresso che ha segnato l'esistenza di ciascun individuo.

Considerando la media globale, le donne oggi tendono a vivere circa quattro o sei anni in più rispetto agli uomini, anche se con le dovute differenze. In Russia, le donne possono vivere addirittura quasi dieci anni in più rispetto ai maschi, mentre in Italia gli uomini hanno un'aspettativa di vita media di poco inferiore a quella delle donne, 81 anni contro 84 e mezzo.

Fino a poco tempo fa la situazione era molto diversa e il gap era molto più consistente. Nel 1990 i maschi avevano un'aspettativa di vita di 65,3 anni, mentre per le donne era di 79 anni. Se la tendenza globale complessiva rimarrà in miglioramento anche in futuro, il divario tra i sessi potrebbe diminuire ancora entro la fine di questo decennio, facendo guadagnare qualche anno a entrambi i sessi.

Questo tuttavia avrà dei costi. Con l'invecchiamento della popolazione, ci sarà un maggior numero di soggetti non in grado di prendersi cura da soli e un maggior numero di pensionati. Anche il numero di giovani sarà ridotto e per questa ragione l'OMS sta spingendo molti paesi, tra cui l'Italia, a preoccuparsi della salute dei propri cittadini e a favorire campagne di prevenzione e divulgazione per le malattie legate all'età.

Altri studi hanno difatti dimostrato che questo benessere generale alla lunga avrà conseguenze catastrofiche per la nostra economia e il nostro sistema sociale. Entro il 2100, le popolazioni di alcuni Paesi subiranno un crollo vertiginoso, soprattutto in Italia, Giappone e Cina, dettaglio che li porterà a diventare meta di emigrazione globale.

Inoltre, tutto questo benessere ha un prezzo ambientale altissimo, che si ripercuote sulla sopravvivenza degli ecosistemi naturali, sull'aumento delle emissioni e la perdita di preziose risorse. La nostra longevità, correlata al nostro numero (oltre 10 miliardi di persone entro il 2060), porterà in breve la Terra a soffrire più di quanto non stia facendo oggi e per questa ragione molti studiosi richiedono un cambio di rotta per quanto riguarda gli stili di vita e lo sfruttamento delle risorse per la produzione alimentare della carne.