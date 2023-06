Ecco il video delle città negli Stati Uniti ancora avvolte nella foschia tossica.

Le immagini che stanno facendo il giro del mondo, attraverso gli organi di stampa e la rete, parlano chiaro. Una fitta nebbia ha avvolto diverse città degli Stati Uniti, catapultando gli abitanti in un clima da film apocalittico, ricordando anche ambientazioni alla Silent Hill o Blade Runner. Una situazione che tarda a risolversi.

Come vi avevamo riportato in una precedente notizia, una serie di estesi incendi in territorio canadese ha sprigionato una coltre di fumo nocivo che ha avvolto alcune città statunitensi, creando diversi problemi non solo da un punto di vista di salute pubblica ma anche bloccando i voli ed interrompendo molti eventi all'aperto. Lo stesso presidente USA, Joe Biden, ha definito l'evento un "duro promemoria del cambiamento climatico".

D'altronde, l'Environmental Protection Agency, un'agenzia del governo federale degli Stati Uniti d'America che monitora e gestisce la protezione ambientale, ha da subito classificato parti della regione del medio Atlantico con il "Code Maroon", la categoria più alta (e nociva) dell'indice di qualità dell'aria, segnalando condizioni pericolose.

Le immagini della capitale Washington non lasciano spazio all'immaginazioni. Cieli coperti da una fitta coltre di pulviscolo e cenere, con un odore acre di bruciato che avvolgeva tutta la città. Una situazione oltre i limiti di tolleranza che ha superato addirittura i livelli di inquinamento di alcune delle città più inquinate del mondo, portando infatti molti residenti ad indossare mascherine per proteggere la propria salute.

In una nota ufficiale lo stesso Presidente Biden ha comunicato di aver già inviato risorse e personale extra in Canada per far fronte ad una tale emergenza che, come è evidente, si ripercuote anche in territorio USA. "Questa mattina, milioni di americani stanno sperimentando gli effetti del fumo nocivo derivante da devastanti incendi in Canada, un altro duro promemoria degli impatti del cambiamento climatico", ha affermato.

Ovviamente non si sono fatti attendere i commenti di residenti e turisti che si sono ritrovati catapultati in una situazione così "aliena". "Non ho mai visto niente del genere. La città sembra avvolta da una nebbia spaventosa", ha ammesso un abitante di New York.

"Vedere il cielo tutto oscurato dal fumo e dalla cenere mi ha ricordato molto l'11 settembre", ha aggiunto spaventato un abitante che trovato protezione nella sua casa di Huntington, a Long Island.

Secondo i funzionari la situazione purtroppo perdurerà per tutta la settimana, hanno quindi deciso di attuare misure precauzionali chiudendo scuole, parchi e sospendendo le attività all'aperto non essenziali. Inoltre, hanno distribuito protezioni per il viso nelle stazioni ferroviarie, nei depositi degli autobus e centri di raccolta.

Purtroppo il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico, esasperando ed estremizzando le condizioni ambientali che generano grandi aree calde e secche ed aumentano il rischio e l'estensione degli incendi.