Diverse parti del Nord America si stanno dirigendo verso una 'mega-siccità'

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Science, parti degli Stati Uniti e del Messico potrebbero sperimentare una "mega-siccità" nel prossimo futuro. In base a quanto emerso, potrebbe essere la siccità peggiore di qualsiasi altro evento simile registrato nella storia.

Le condizioni che sono state osservate nella regione sud-occidentale del Nord America, infatti, corrispondono a periodi di grave siccità in passato. L'analisi è stata condotta studiando i livelli di precipitazione dall'inizio del secolo e dei livelli di abbinamento di umidità del suolo registrati dagli anelli degli alberi negli ultimi 1.200 anni.

"Ora abbiamo abbastanza osservazioni sull'attuale siccità e sui registri degli anelli degli alberi per dire che siamo sulla stessa traiettoria delle peggiori siccità preistoriche", afferma il bioclimatologo Park Williams, della Columbia University. I dati meteorologici risalgono solo al 1900 circa, ma i ricercatori hanno studiato gli schemi ad anello in migliaia di alberi per calcolare i livelli di umidità del suolo, dandoci un punto di vista delle condizioni fino all'800 d.C.

Gli esperti hanno identificato quattro mega-siccità particolarmente gravi, e i 19 anni dal 2000-2018 stanno superando tre di quelle siccità in termini di mancanza di umidità, ed è strettamente legato al quarto (avvenuto dal 1575 al 1603). L'analisi ha anche dimostrato che questa attuale siccità sta colpendo aree più ampie e le sta investendo in modo più coerente, che il team attribuisce ai cambiamenti climatici.

I ricercatori stimano che il riscaldamento globale è responsabile di metà del ritmo della siccità e metà della sua gravità, producendo aria più calda in grado di trattenere più umidità estratta dal terreno. Le prime siccità sono state causate da fattori naturali come il raffreddamento delle temperature oceaniche che ha impedito alle tempeste di raggiungere la costa occidentale degli Stati Uniti, aggiungendo gli aumenti di temperatura causati dall'uomo, esce fuori un'immagine spaventosa.

I segni di questo cambiamento, sottolineano gli autori dello studio, stanno comparendo ovunque, non solo in Nord America.