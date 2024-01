Diverse persone saranno sepolte sulla Luna, ma questo è un problema

L'idea di sepolture sulla Luna, una volta relegata alla fantascienza, sta diventando una realtà concreta. Recentemente, la NASA ha tentato di tornare sulla Luna per la prima volta in 50 anni, portando con sé non solo attrezzature, ma anche le ceneri di persone decedute, tra cui quelle del famoso autore di fantascienza Arthur C. Clarke.

Questo sviluppo solleva questioni etiche e legali significative riguardo all'uso commerciale dello spazio.

La Peregrine, una navicella delle dimensioni di una piccola auto di proprietà della compagnia americana Astrobotic, ha incontrato problemi fatali di carburante poco dopo il lancio. A bordo c'erano "vanity canisters", ovvero piccoli contenitori che permettono a chiunque di inviare un pacchetto di dimensioni ridotte sulla superficie lunare per meno di 500 dollari. Questa iniziativa è nata da una partnership tra Astrobotic e la compagnia di spedizioni globali DHL.

Tuttavia, l'idea di inviare ceneri umane nello spazio non è nuova. Già due compagnie americane, Celestis ed Elysium Space, offrono servizi di sepoltura spaziale a partire da poche migliaia di dollari. Questo "servizio" sulla Luna costa circa 13.000 dollari. Nonostante ciò, l'approvazione per i carichi commerciali lanciati dal suolo statunitense copre solo la sicurezza, la sicurezza nazionale e la politica estera, lasciando scoperte le questioni etiche e legali.

Il Trattato sullo Spazio Esterno (OST) dichiara lo spazio "provincia di tutta l'umanità" e vieta l'appropriazione nazionale, ma non affronta ciò che le aziende private e gli individui possono fare. Gli Accordi di Artemis, firmati da 32 nazioni, espandono la protezione ai siti lunari di significato storico, ma queste protezioni si applicano solo ai governi, non alle missioni commerciali.

Inoltre, nessuno possiede la Luna per concedere diritti di sepoltura o qualsiasi altro diritto su altri mondi o corpi celesti. Ad oggi, però, solo una persona è stata sepolta sul nostro satellite.