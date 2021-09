Diversi miliardari investono in azienda che vuole fermare l'invecchiamento

Secondo quanto riportato dal MIT Technology Review, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, e il miliardario russo-israeliano Yuri Milner hanno investito in Altos Lab. Quest'ultima, così come avrete notato già dal titolo, è una società di biotecnologie che sta studiando tecniche di ringiovanimento a livello cellulare.

Attualmente Altos Lab non ha fatto alcun annuncio, ma ha raccolto ben 270 milioni di dollari, attirando da tutto il mondo scienziati molto talentuosi (molto probabilmente a causa degli stipendi alti offerti dall'azienda). L'obiettivo è quello di comprendere l'invecchiamento delle cellule e cercare di invertire questo processo.

Quando si parla di invecchiamento, infatti, gli esseri umani non hanno fatto alcun progresso per invertire o ridurre il processo. "La riprogrammazione cellulare è una delle idee più entusiasmanti nella biologia dell'invecchiamento in questo momento: che solo quattro geni, originariamente scoperti nel tentativo di comprendere le cellule staminali, sembrano in grado di far tornare indietro", ha dichiarato Andrew Steele, scienziato e autore di Ageless, un libro sulla scienza dell'invecchiamento.

Sono tanti gli ostacoli, sia biologici che tecnici, ma gli scienziati si aspettano di scoprire - almeno - qualche punto in più sulla questione... nonostante siano sicuri di star esplorando un campo davvero ostico. "Il processo di invecchiamento è molto sfaccettato - nel mio libro, parlo di dieci "segni distintivi" del processo di invecchiamento, anche se alcuni scienziati hanno elenchi leggermente diversi", ha dichiarato infine l'esperto.

Nonostante siano stati scoperti quattro modelli diversi di invecchiamento, l'argomento è ancora un mistero per molti scienziati.