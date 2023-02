Diversi rapporti parlano di una 'strana polvere' che cade dal cielo in più stati in USA

In diversi stati del Medio Atlantico sulla costa orientale sono stati segnalati diversi rapporti di una "strana polvere" che cade dal cielo e che si accumula sulle auto e nelle strade nel Maryland, nel nord della Virginia e nel West Virginia. Il fenomeno è accaduto, quindi, sulla costa orientale degli Stati Uniti d'America.

In attesa di una delucidazione definitiva da parte delle autorità competenti, delle immagini satellitari hanno mostrato prova dell'esistenza della polvere in Texas e New Mexico in viaggio verso Ohio, Michigan e Kentucky poco prima che le persone hanno iniziato a segnalare il fenomeno sulla costa orientale.

Data la vicinanza al treno deragliato e carico di sostanze chimiche tossiche che sono state incendiate (e hanno ucciso più di 40.000 animali) nell'Ohio orientale, le persone stanno iniziando a preoccuparsi di una possibile ricaduta di queste particelle contaminate sul suolo. Insieme a ciò, l'apparente interruzione delle comunicazioni dalla zone dell'Ohio e la mancanza di informazioni che circondano la polvere, stanno creando numerosi atti di disinformazione.

Quello che sappiamo è che attualmente, secondo un portavoce del Dipartimento per la protezione ambientale del West Virginia (WVDEP), non ci sono indicazioni che la polvere sia associata al disastro del deragliamento del treno in Ohio. In attesa di sapere di più sulla questione, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.