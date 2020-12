Diverso tempo fa in Australia c'erano centinaia di vulcani, ma adesso sono 'spariti'

Chi ha paura dei vulcani troverà sollievo nell'Australia, poiché nel Paese non fuoriesce uno zampillo di magma sulla terraferma da migliaia di anni. Tuttavia, non è sempre stato così, perché almeno 80 milioni di anni fa abbiamo prove di eruzioni che hanno frantumato la crosta con grande regolarità. Cos'è successo?

Un antico fondale marino si è fatto strada sotto la placca, fornendo la ricetta perfetta per la creazione di grandi eruzioni lungo tutta la lunghezza del continente. Molti dei vulcani australiani - che si estendono dalla Tasmania al Queensland - sono pilastri solitari, in piedi da soli in mezzo al nulla, a differenza degli altri luoghi vulcanici in tutto il mondo.

"Piuttosto che enormi esplosioni come il Krakatoa o il Vesuvio, o vulcani iconici come il Monte Fuji, l'effetto è più simile alle bolle che emergono mentre riscaldi il tuo mix per pancake", afferma il geoscienziato Ben Mather dell'Università di Sydney. Sono state le miscele volatili di materiali a formare gas che spinge verso l'alto attraverso le parti deboli del continente, generando vulcani proprio come molti di quelli che troviamo in tutta l'Australia.

Questo vasto periodo di attività geologica dell'Australia si allinea perfettamente con l'affondamento di un'ampia sezione della placca del Pacifico ad est dell'Australia. L'evento ha lentamente spinto migliaia di chilometri di fondale marino sotto la piattaforma continentale australiana milioni di anni or sono.

Trovare delle prove a sostegno di quanto detto non è facile, anche se gli isotopi raccolti dalle formazioni rocciose vulcaniche corrispondono alle sostanze appiccicose che vengono cotte all'interno nel mantello.