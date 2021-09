Ecco tutti i divertentissimi finalisti dei Comedy Wildlife Photography Awards 2021

La natura è maestosa, incredibile, spettacolare e... anche molto divertente. I Comedy Wildlife Photography Awards hanno deciso di sottolineare quest'ultima caratteristica, grazie a un concorso ideato per mostrare al grande pubblico le foto più divertenti in cui i protagonisti assoluti sono gli animali.

Quelle che vi mostriamo quest'oggi sono i finalisti dell'edizione del 2021. Anche il pubblico potrà votare la sua foto preferita collegandosi al sito ufficiale dei Comedy Wildlife Photography Awards. Si potrà votare fino al 12 ottobre 2021, mentre i vincitori saranno annunciati il ​​22 ottobre.

“Siamo rimasti sopraffatti dal numero e dalla qualità delle iscrizioni che abbiamo ricevuto quest'anno, con oltre 7.000 foto inviate da ogni angolo del globo. È stata un'affluenza straordinaria, soprattutto considerando l'impatto della pandemia", ha dichiarato Paul Joynson-Hicks, co-fondatore dei Comedy Wildlife Photography Awards.

Il grande numero di immagini - continua Joynson-Hicks - "ci ricorda che la fauna selvatica è davvero incredibile ed esilarante e che dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerla". Potrete osservare tutte le immagini qui sotto nella nostra galleria. Qual è la vostra preferita? Fatecelo sapere nei commenti!

Per vedere i finalisti dei Comedy Wildlife Photography Awards del 2020, invece, non dovrete far altro che collegarvi sulla nostra pagina. Il concorso, ricordiamo, ha lo scopo di mostrare la bellezza della natura in tutta le sue sfaccettature.