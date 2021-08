Questo divieto chimico del 1987, secondo gli esperti, ha salvato la Terra

Secondo un nuovo studio pubblicato sull'illustrissima rivista Nature, se negli anni '80 non ci fosse stato il divieto globale sui clorofluorocarburi (CFC), composti chimici responsabili della distruzione dell'ozono, quest'oggi avremmo avuto un aumento dell'anidride carbonica del 50% in più. In poche parole, questo intervento ha salvato il mondo.

Gli scienziati hanno simulato uno scenario per capire cosa sarebbe successo se non si fossero vietati questi composti chimici durante il Protocollo di Montreal. I risultati hanno previsto che il continuo aumento dei clorofluorocarburi avrebbe causato un collasso globale dello strato di ozono entro il 2040, provocando dannose radiazioni ultraviolette su piante e animali.

Entro il 2100, se il Protocollo di Montreal non fosse mai stato emanato, i ricercatori affermano che il crollo dello strato di ozono avrebbe impedito a suoli, foreste e vegetazione in generale di assorbire 580 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, aumentando i livelli di anidride carbonica atmosferica dal 40% al 50%. Ciò avrebbe aumentato ulteriormente le temperature globali.

"Sarebbe stato catastrofico per la salute umana, ma anche per la vegetazione", ha affermato Paul Young della Lancaster University, in un comunicato. "L'aumento dei raggi UV avrebbe enormemente ridotto la capacità delle piante di assorbire carbonio dall'atmosfera, il che significa livelli di CO2 più elevati e un maggiore riscaldamento globale".

L'umanità è riuscita a scampare alla catastrofe, ma la crisi climatica non è ancora finita. Adesso dobbiamo smettere di rilasciare inquinanti atmosferici e cercare di limitare il riscaldamento climatico entro quanto concordato nell'Accordo di Parigi.