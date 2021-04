Divieto di usare gli smartphone per gli under 12 e multe salate: la proposta di legge

Lo scorso 15 Marzo è stata depositata presso la Camera dei Deputati una proposta di legge a firma De Giorgi, Fioramonti, Ianaro, Palmisano, Papiro, Vizzini e Lombardo che mira a vietare l'utilizzo degli smartphone ai minori di 12 anni senza accompagnamento dei genitori.

Nel documento, che potete leggere attraverso il link presente in apertura, i deputati osservano che l'utilizzo di smartphone in tale fascia d'età provoca "difficoltà di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, perdita della concentrazione, aggressività ingiustificata, alterazioni dell’umore, disturbi del sonno e dipendenza". I deputati citano anche uno studio pubblicato nel dicembre 2015 in Spagna, dove alcuni medici dell'Istituto di ricerca neuro-diagnostica di Marbella "non fecero mistero degli effetti nocivi dei telefoni cellulari".

Per tale ragione, si mira a disciplinare l'utilizzo dei dispositivi digitali tramite onde e radiofrequenza in questo modo:

divieto di utilizzo nei primi tre anni di vita;

Utilizzo graduale per non più di un’ora al giorno nella fascia di età da quattro a sei anni;

utilizzo non superiore a tre ore giornaliere nella fascia di età da sei a otto anni;

utilizzo non superiore a quattro ore giornaliere nella fascia di età da nove a dodici anni.

Viene anche stabilito che "i genitori dei minori degli anni dodici o chi ne fa le veci hanno l’obbligo di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando l’esclusivo e preminente interesse della salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei medesimi minori", oltre che una multa da 300 a 1500 Euro in base alla gravità della violazione.